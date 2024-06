La UE Santa Coloma mana a la Nit del futbol

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va celebrar ahir una nova edició de la Nit del futbol, en què va entregar els premis als millors de la temporada, en una gala amb un clar color groc-i-negre de la UE Santa Coloma, que va endur-se el premi a millor jugador i a millor entrenador del curs després del títol de campió de la Lliga Multisegur Assegurances.

El guardó al millor entrenador va ser per al ja extècnic de l’equip Ramon Maria Calderé, que va guiar a la UE Santa Coloma al primer títol de lliga de la història. Pel que fa al millor futbolista, el premi el va obtenir Karim L’Koucha, un dels puntals del conjunt groc-i-negre aquesta temporada, que ha acabat amb 11 gols en els 22 partits que ha disputat al llarg del campionat domèstic. Els colomencs també van rebre el reconeixement com a equip menys golejat, el guardó al màxim golejador va ser per a Guillaume López, de l’Atlètic Escaldes, i el de millor àrbitre per a Antoine Chiaramonti.

En futbol sala, els premis a millor jugador i a millor entrenador van recaure sobre el Madriu en les figures de Jonathan Flores i Esteban Flores, amb Marc Ferré del Ranger’s com a màxim golejador, i l’FC Encamp com a equip menys golejat. Durant la gala també es van reconèixer diversos internacionals, com Ludo Clemente o Albert Alavedra, per la seva retirada de l’equip nacional, o àrbitres internacionals.