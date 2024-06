L'Andorra treballa per la continuïtat de cinc jugadors

Després del descens a Primera RFEF i donades les casuístiques contractuals de bona part de la plantilla de l’FC Andorra, no sembla cap sorpresa assegurar que l’equip viurà una transformació molt important. La revolució ja ha començat i la direcció esportiva tricolor, encapçalada per Jaume Nogués, ja té traçat el full de ruta des de fa moltes setmanes. Ara mateix, i atesa la quantitat de baixes que hi ha, es preveu l’arribada d’entre 10 i 12 fitxatges per a la pròxima temporada, sempre que alguns dels futbolistes que encara tenen contracte s’acabin quedant al club. En aquest sentit, la direcció esportiva tricolor ja té cinc fitxatges lligats a falta només de la signatura i un d’ells és Alberto Solís, mitjapunta andalús que ha militat aquesta darrera temporada al Reial Unió d’Irun. El jugador està controlat i aparaulat i només una oferta final procedent d’un Segona Divisió podria arruïnar l’acord.

Ara per ara, la direcció esportiva, amb cinc cares noves assegurades, prioritza el treball a intentar assegurar la continuïtat a l’equip de cinc dels vint jugadors que encara tenen contracte –comptant els que han estat cedits–, i que interessa que juguin a Primera RFEF. El principal escull, i és on se centren ara els esforços, és convèncer els futbolistes, ja que la majoria d’ells tenen propostes d’equips de Segona Divisió i el seu desig és seguir a l’elit. Els jugadors amb vincle amb l’FC Andorra i amb qui es treballa insistentment per tancar la continuïtat són Ratti, Petxarroman, Alende, Sergio Molina i Manu Nieto. Cinc futbolistes, juntament amb Martí Vilà, que acaba contracte, però renovarà, que es consideren cabdals per al projecte de l’any vinent. Futbolistes encara amb compromís contractual com el porter Dani Martín, Migue Leal, Marsà, Samper i Jandro no seguiran a l’FC Andorra i amb alguns s’estan negociant les rescissions, mentre que s’ha d’acabar de definir el futur d’Álvaro Martín i Pablo Moreno. Depenent del gir que faci el mercat, la intenció és que Almpanis es quedi i acabi el seu contracte i que Álex Calvo marxi cedit a un altre equip, sense descartar el Màlaga o el Còrdova. Dels que acaben contracte, a banda de Martí Vilà, només Bover ha de desfullar la margarida i decidir-se, depenent del projecte que s’acaba fent, per renovar, ja que Pastor, Adri Vilanova i Pampín no seguiran, Iván Gil marxa a Las Palmas i Diego González tornarà a l’Eldenc i continuarà a Segona Divisió.

Nico Ratti, 26 partits jugats, porter

Ha acabat sent el porter indiscutible, tant amb Sarabia com amb Ferran Costa. No es descarta.

Àlex Petxarroman, 31 partits jugats, lateral dret

Té un any de contracte i propostes de Segona Divisió, però el club desitja la seva continuïtat.

Diego Alende, 11 partits jugats, defensa central

La voluntat de Costa és disposar del gallec com sigui. Se’l considera bàsic per al projecte.

Sergio Molina, 40 parits jugats, mig centre

Tot i tenir contracte, la seva intenció és seguir jugant a Segona. Un cas molt complicat.

Manu Nieto, 31 partis jugats (11 Elx) davanter centre

Amb l’Eldenc darrere, va acabar el curs a l’Elx i seria la referència indiscutible a Primera RFEF.