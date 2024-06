Andorra tindrà vuit representants al Campionat d’Espanya

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra tindrà a un total de vuit representants al Campionat d’Espanya de ciclisme en ruta, que es disputarà aquest cap de setmana a Madrid, en què destaca l’esquiadora de fons Gina del Rio, que el primer cap de setmana de juny va ser segona a una cursa de la Copa d’Espanya de ciclisme. A més d’ella, que competirà en sub 23, també hi seran Adrià Regada i Enzo Fuentes (sub 23), Anna Albalat, Maria Lluelles, Laia Sebastià i Raquel Balboa (elit femenina) i Òscar Cabanas (elit masculina).

L’acció arrencarà avui amb la prova contrarellotge de 33,4 quilòmetres a Galapagar, on competiran Regada i Balboa. Demà al matí serà el torn de la cursa elit i sub 23 femenina amb 116,8 quilòmetres, i a la tarda la sub 23 masculina amb 160,8 quilòmetres, totes dues amb sortida i arribada a San Lorenzo del Escorial. Diumenge hi haurà l’elit masculina amb 210,6 quilòmetres.