Acord amb la federació catalana per fer estades a Naturland

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FECH) i Sasectur (la societat gestora del centre esportiu de Sant Julià de Lòria) van signar un conveni de col·laboració perquè els esquiadors de fons tecnificats sub 18 i sub 20 puguin realitzares estades de preparació a Naturland. L’acord, vigent per un any amb la possibilitat de ser renovat, inclou el director tècnic del NEC la Rabassa-Naturland, Joan Erola, com a coordinador tècnic i d’acompanyament dels esportistes.

El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, va assenyalar que “per a nosaltres és un gran pas per continuar posicionant Naturland i Sant Julià com a centre esportiu de referència al Pirineu”, mentre que el president de la FECH, David Samper, va destacar que “fa uns anys vam marcar-nos l’objectiu de potenciar la tecnificació de l’esquí de fons”, i va agregar que “el conveni permetrà als nostres joves créixer com a esportistes i com a persones”.