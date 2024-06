Torres no vol que Andorra sigui només una etapa de pas

La confirmació de Barcelona com a seu de l’etapa pròleg i de l’inici del Tour de França del 2026 allunya notablement, quan podia semblar el contrari, les opcions que la grande boucle torni a Andorra. El ministre de Turisme, Jordi Torres, va reconèixer que el fet que la sortida sigui a la capital catalana resta la possibilitat: “Sempre hem traslladat la voluntat de poder tenir un final d’etapa, una jornada de descans i una sortida –tres jornades– o bé una etapa íntegra per poder rendibilitzar la nostra inversió”.

El ministre va afegir que “ara veurem de quina manera podria encaixar la nostra proposta, però, en cas contrari, ajornaríem l’arribada del Tour per poder complir les premisses que nosaltres ens hem marcat”. En aquest sentit, no va tancar definitivament la porta, sempre que “siguin unes etapes com les que desitgem. El Tour ens ve cada 5 o 6 anys i, per tant, hem d’intentar que, cada cop que ho facin, tingui un mínim de repercussió i seria una llàstima que sortint la cursa des de Barcelona, Andorra fos només en una etapa de pas”.