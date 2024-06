Tony Cachafeiro aconsegueix pujar al podi al circuit de Motorland

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tony Cachafeiro va aconseguir pujar al podi a la tercera ronda del Campionat d’Espanya de Kàrting, que es va celebrar a Motorland Aragó i va camí de la cita final en segona posició global de la general i amb àmplies opcions a títol. El cap de setmana a Motorland, circuit on fa un any Tony va aconseguir la seva primera victòria al CEK, va ser més complicat del que s’esperava per al pilot i l’equip MDC. Tot i això, el treball conjunt de pilot i equip va donar fruits i una gran remuntada a la primera cursa va permetre a Cachafeiro sumar un nou podi al palmarès. A la segona prova del cap de setmana, però, les escaramusses típiques de la categoria mini van allunyar Cachafeiro d’un liderat que va mantenir fins a la volta 4 de 8. Finalment, l’andorrà va ser cinquè i va sumar punts molt importants per a la classificació general. La propera ronda del CEK serà el darrer cap de setmana de setembre a Xiva, València.