El MoraBanc jugarà la Champions League

El MoraBanc Andorra tornarà a jugar a Europa la temporada que ve. La Basketball Champions League (BCL) va donar a conèixer els equips que formaran part de la novena edició de la competició de la FIBA i el conjunt tricolor apareix com un dels 24 enquadrats a la fase prèvia del torneig i que lluitaran per una de les quatre places definitives, que s’hauran d’afegir als 28 de la fase regular. El MoraBanc, per tant, es vol convertir en el cinquè equip de l’ACB que participarà en la BCL del curs vinent i adherir-se a BAXI Manresa, Iberostar Tenerife, UCAM Múrcia i Unicaja. “A l’haver acabat en 11a posició a la lliga, la classificació ens donava el dret esportiu de poder inscriure’ns a la Champions i estem contents de la confirmació per part de la competició”, va explicar el director general del MoraBanc, Francesc Solana, als canals oficials del club. A més, va reconèixer l’avantatge que suposarà jugar a Europa per “atraure jugadors interessants”, i després de jugar dos cops les semifinals de l’Eurocup, no va amagar la il·lusió per poder tastar una nova competició “que no castiga tant quant a viatges” i que demostra que “el nivell de l’ACB ja és prou competitiu per aspirar a poder arribar lluny”. El sorteig d’aquest qualifier serà el 26 de juny, dia que també es coneixerà el sistema de competició.