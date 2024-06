Compte enrere per al Campionat del Món UCI de BTT

El Campionat del Món UCI de BTT ha iniciat el compte enrere i, amb 70 dies per restar, l’estació de Pal-Arinsal va exposar ahir tots els detalls del gran esdeveniment. La cita convertirà el país, del 26 d’agost a l’1 de setembre, en l’epicentre mundial de la bicicleta de muntanya, on s’esperen prop de 80.000 assistents, entre esportistes, acompanyants i espectadors. A més, l’organització ha treballat amb un pressupost inicial de 3,8 milions d’euros, el 65% dels quals provenen de patrocinis i subvencions, tot i que encara està en estudi conèixer amb detall quin impacte econòmic i mediàtic podrien tenir els Mundials. El cap de Govern, Xavier Espot, que va encapçalar la nòmina d’autoritats i es va encarregar de tallar el pastís commemoratiu al compte enrere de la gran cita, va explicar que “és una evidència que la Massana s’ha anat consolidant com un referent internacional d’un esport que cada dia suma més adeptes”, i va afegir que “estic convençut que aquests segons Mundials que acollirem seran tot un èxit”. A més, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va exposar que “esperem repetir i, fins i tot, superar la repercussió que va tenir el Campionat del Món de 2015”, el primer que va acollir Andorra.

“La Massana està molt consolidada com a referent internacional de ciclisme” Xavier Esport, cap de govern

Més de 700 riders provinents de més de 40 països competiran pels 17 mallots de campions del món de les cinc disciplines –XCR relleus, E-MTB, short track, descens i cross-country– que es disputaran a Pal-Arinsal. Andorra comptarà amb vuit representants, dos en descens elit (DHI), Àlex Iscla i Arnau Graslaub, i sis en cross-country (XCO) –Roger Turné en sub 23 i Jessica Cruz, Xavier Jové, Kilian Folguera, Oriol Pi i Nuno Gomez–, la representació més nombrosa en uns Mundials de BTT. “Treballem per tenir cada cop més ciclistes andorrans a l’esdeveniment de BTT més important del món i, tal com ha passat recentment amb Verdú en l’esquí, esperem no trigar gaire a tenir un biker del país a primera línia mundial”, va apuntar el president de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Gerard Riart. Pel que fa a objectius, no va amagar que la il·lusió és poder, per primera vegada, “col·locar els dos bikers del descens –Iscla i Graslaub– a la final, cosa que seria una satisfacció, ja que no ho hem fet mai i l’Àlex [Iscla], per exemple, es troba en el seu punt ideal”. En la disciplina de cross-country, amb els altres sis andorrans, la prioritat és “que agafin experiència i que gaudeixin del moment. És un equip molt jove i amb futur”. Per part seva, el director general del Campionat del Món de BTT, Josep Marticella, va explicar que “estem molt il·lusionats amb aquests Campionats del Món, i farem tot el possible perquè sigui una setmana en què tot funcioni i tothom pugui gaudir molt”, i va destacar el paper clau dels 200 voluntaris que formaran part de la cita. Marticella va afegir que “picar pedra des del 2008, quan es va fer la primera Copa del Món, i tot el que hem fet després ens consolida al rovell de l’ou del BTT Mundial tot i els canvis que hi ha hagut a l’UCI”.

“Hem picat molta pedra des del 2008 i ara som al rovell de l’ou mundial” Josep Marticella, Director general del Mundial

CALENDARI DE COMPETICIÓ

Pel que fa al calendari de competició, el dimarts 27 d’agost es duran a terme els entrenaments i les qualificacions del cross-country short track, i les primeres finals que es disputaran seran, precisament, les novetats (E-MTB i XCR), el dimecres 28 d’agost. El dijous 29 d’agost tindran lloc les finals júniors de descens, i a partir del divendres 30 d’agost, arribaran els plats forts, amb les finals de short track el mateix divendres, les de descens el dissabte 31 i les de cross-country elit i sub 23 el diumenge 1 de setembre. La cerimònia d’inauguració tindrà lloc el 26 d’agost a les 19.00 hores a la plaça de les Fontetes, a la Massana. Per la seva banda, la de cloenda, l’1 de setembre a les 17.00 hores, a la Caubella on es donarà el relleu a la següent seu del Campionat del Món, Valais (Suïssa).