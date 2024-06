El somni fet realitat de Verdú

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Joan Verdú va oferir un col·loqui al Centre de Congressos d’Andorra la Vella sota el títol Un somni fet realitat, l’ascens de Joan Verdú a l’elit mundial, una xerrada sincera, íntima i en què l’andorrà va valorar molt positivament “poder compartir la meva experiència amb els joves, i no tan joves, que estan interessats en com he aconseguit arribar fins aquí”. La voluntat de Verdú, tal com va explicar, és poder ajudar qualsevol dels futurs esquiadors sent “una inspiració que quan jo era petit no teníem”.

Durant la xerrada, l’esquiador va abordar qüestions d’interès al voltant de la seva trajectòria i va explicar com va assolir un top 10 a la disciplina de gegant de la Copa del Món, en què va sumar 221 punts, i la vivència dels moments més complicats per les lesions. Una esquena que li va fer la guitza i que, tot i els excel·lents resultats obtinguts, li van restar notablement. Verdú va explicar com va sobreposar-se a les adversitats: “Les lesions m’han fet aprendre moltíssim, com a esportista i com a persona. Abraço qualsevol obstacle que m’hagi trobat pel camí”, va reconéixer l’andorrà, que va afegir que “el fet de passar per tants moments complicats m’ha fet forjar un caràcter indestructible”. Verdú també va comentar els objectius que es planteja de cara a la temporada vinent: “La pròxima temporada vull guanyar una Copa del Món”, va etzibar el primer espasa de la FAE enmig de l’ovació del públic i va demostrar així que la seva ambició no té límits després de la medalla de plata a Saalbach i el bronze a Val-d’Isère que va signar el curs passat.