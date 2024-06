Salva Cornella i Carlos Salinas, dels EEBE sub 19, treballen a Les Deux Alpes

Dos dels esquiadors del grup sub 19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), Salvador Cornella i Carlos Salinas, han viatjat a Les Deux Alpes (França), on van arribar diumenge passat i s’estaran fins al dia 20.

Els dos esquiadors estaran acompanyats pel tècnic Xavier Salarich i la intenció d’aquesta estada és aprofitar les condicions actuals de la glacera per fer “un alt volum de treball per seguir desenvolupant el pla i automatitzant moviments”, segons va explicar el mateix tècnic. Al mateix temps, la idea és també “consolidar idees per mantenir el focus en els aspectes determinants”, i sempre amb la voluntat de crear “sinergies amb altres equips i esportistes”. Aquest petit grup andorrà s’entrenarà cada dia, fins i tot el 20, jornada en què iniciaran el viatge de tornada en acabar la sessió. La resta de l’equip sub 19 es troba a Andorra aquests dies en ple procés d’exàmens.