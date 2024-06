El MoraBanc Andorra jugarà la Champions League

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra tornarà a jugar a Europa la propera temporada. La Basketballl Champions League (BCL) ha donat a conéixer els equips que formaran part de la novena edició de la competició de la FIBA i l'equip tricolor apareix com a un dels 24 equips enquadrats a la fase prèvia del torneig i que lluitaran per una de les 12 places definitives i que s'hi hauran d'afegir als 28 presents a la primera fase. El MoraBanc, per tant, es vol convertir en el cinquè equip de l'ACB que participarà a la BCL del proper curs i adherir-se a BAXI Manresa, Iberostar Tenerife, UCAM Múrcia i Unicaja, ja confirmats.