Més de 140 jugadors a l’Aravell Andorra Open

L’Aravell Golf Andorra Open by Creand arribarà del 27 al 29 de juny com a torneig totalment consolidat i, per tercera edició consecutiva, formarà part del circuit de l’Alps Tour, un calendari de diferents tornejos que es disputen en camps localitzats en muntanyes amb escenaris a Itàlia, França o Suïssa.