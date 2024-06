El Govern confirma l'acord pel Nacional

L’FC Andorra no haurà de fer les maletes i la temporada vinent seguirà jugant els partits com a local a l’Estadi Nacional sobre gespa natural. Una informació que va desvelar el Diari la setmana passada i que fonts de Govern van confirmar ahir, després que l’acord entre l’entitat presidida per Ferran Vilaseca i Rugby Andorra s’hagi tancat gairebé de manera definitiva. Així, el VPC Andorra seguirà disputant els compromisos de lliga a Prada de Moles el curs sencer, tenint en compte que el comú d’Encamp realitzarà algunes millores a la instal·lació per tal d’adaptar-la a la Divisió d’Honor B espanyola –segona categoria del país veí del sud– després de l’ascens aconseguit pel club.

A l’entesa només li manquen uns serrells per acabar-la de definir, i ja s’està treballant a redactar un nou conveni que sigui satisfactori per a totes les parts. En aquest sentit, en el nou redactat, les seleccions –futbol i rugbi– tindran prioritat horària davant de l’FC Andorra i, per tant, en cas de coincidència horària, ha de ser l’equip dirigit per Ferran Costa qui s’hagi d’adaptar a aquesta casuística. Una situació factible tenint en compte que l’Andorra jugarà a Primera RFEF, una categoria que ja no depèn de LaLiga i sí de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), molt més flexible davant dels canvis que la patronal presidida per Javier Tebas. A més, de retruc, i com també va explicar el Diari en l’edició de l’11 de juny, el canvi de gespa de l’Estadi Nacional no es farà durant la temporada i no caldrà buscar emplaçament fora del país. Ara bé, la cerimònia d’inauguració dels Jocs dels Petits Estats està programada per al 26 de maig al Nacional, un escull que encara no s’ha acabat de solucionar i que obligarà a fer la substitució de la superfície més enllà de la finalització de la competició.

MÉS DINERS PER AL RUGBI

El nou conveni podria suposar més ingressos per al món del rugbi, ja que, segons van confirmar també fonts properes al cas, el Govern ha traslladat el compromís d’incrementar la subvenció anual que rep l’esport de l’oval com a contrapartida a l’acord i també per valorar el mèrit esportiu que suposa l’ascens de categoria. Tot i que l’acord és gairebé un fet, les fonts consultades del VPC asseguren que no hi ha res tancat. Sí que reconeixen l’aproximació de les postures i que la possible resolució va pel bon camí, però que, a hores d’ara, “encara no sabem on jugarem l’any que ve”. D’altra banda, d’aquesta entesa entre l’FC Andorra i el món del rugbi, també en sortirà beneficiada la Federació Andorrana de Futbol (FAF), ja que els permetrà poder donar resposta a la UEFA i saber que podran disposar del Nacional per als compromisos de les prèvies de Champions i Conference i els de les seleccions absolutes masculina i femenina de futbol.