detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Poliesportiu va acollir aquest cap de setmana una nova edició de la Gimnastrada que, enguany, es va centrar en els Jocs Olímpics com a temàtica principal. Més de 400 gimnastes de tots els clubs del país hi van participar en una cita que va servir per acabar el curs i per exhibir el bon estat de salut de la gimnàstica nacional.