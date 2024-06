Els Mundials de BTT, a 70 dies del tret de sortida

El Campionat del Món UCI de BTT ha iniciat el compte enrera i amb 70 dies per restar, l'estació de Pal-Arinsal ha exposat tots els detalls del gran esdeveniment. La cita convertirà el país, del 26 d'agost a l'1 de setembre, en l'epicentre mundial de la bicicleta de muntanya, on s'hi esperen prop de 80.000 assistents i s'ha plantejat un pressupost inicial de 3,8 milions d'euros, el 65% dels quals provindran de patrocinis i subvencions. A nivell esportiu, el Mundial tindrà cinc disciplines diferents - XCR relleus, E-MTB, short track, descens i cross country- i comptarà amb la participació de vuit bikers andorrans: Àlex Iscla i Arnau Graslaub, en descens elit, Roger Turné en cross country sub 23 i Jessica Cruz, Xavier Jové, Kilian Folguera, Oriol Pi i Nuno Gomez en coss country elit.

La cerimònia d'inauguració tindrà lloc el 26 d'agost a les 19.00 hores a la Plaça de les Fontetes a La Massana ii la de cloenda, l'1 de setembre a les 17.00 hores a la Caubella on es donarà el relleu a la següent seu del Campionat del Món, Valais (Suïssa).