Vicky Jiménez tornarà a la competició al W75 d’Olomouc

Després de caure derrotada en els quarts de final del W100 de Biarritz davant la grega Despina Papamichail, Vicky Jiménez Kasintseva ja té perfilat el proper full de ruta per a les properes competicions. Aquesta setmana, l’andorrana entrenarà per, posteriorment, marxar cap a República Txeca, al W75 d’Olomouc. Un cop superada la participació en aquest torneig, i depenent de les llistes, farà el W75 de Montpeller o bé es decidirà per un 125 a Suècia.