Sempere i Rios s’imposen a la Marathon Cup BTT

Alex Sempere i Laura Rios van ser els guanyadors de la Marathon Cup BTT, corresponent a la Bike Show Naturland. Sempere, ciclista de l’equip Gobik Factory Team, es va imposar als seus rivals en solitari des de la major part de la carrera per emportar-se la cita amb un temps de 2h04’24”. Cyril Bourdon (Ovtln Pro Racing Team) va ser segon amb un temps de 2h 08’33”, mentre que Adrià Benedito, del Cloot Factory Team, va completar el darrer lloc del podi amb el tercer lloc i un crono de 2h09’42”. Per la seva banda, en categoria femenina Rios es va imposar en una prova més disputada al davant de Joana Puig i Victorie Brenez i Adrià Benedito va completar el podi i van finalitzar segon i tercer, respectivament. Per la seva banda, en categoria femenina, Rios es va imposar, en una prova més disputada, amb un temps de 3h’00”18, superant Joana Puig, que va acabar en segona posició invertint un temps de 3h01’42” i Victorie Brenez, tercera, amb un crono de 3h17’46”.