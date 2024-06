Pol Moya, rècord nacional en els 1.500 metres

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Pol Moya va batre el rècord d’Andorra en la prova dels 1.500 metres en el míting de Niça que es va celebrar aquest cap de setmana. L’atleta de l’FC Barcelona va invertir un temps de 3’35”60, més d’un segon menys que la seva anterior marca, que era de 3’37”05. No va ser l’únic rècord d’Andorra de la jornada, ja que en el marc del Campionat de Catalunya que es va disputar a Manresa, Dylan Ben-Ahmed va batre el rècord nacional en la prova dels 100 metres amb un crono de 10”82, millorant els 10”87 que tenia Guillem Arderiu. Precisament, Arderiu va fer 10”70 a la seva sèrie i 10”74 a la final, però la marca no es va homologar per l’excés de vent. L’altre aspecte destacat de la prova va ser el fet de veure un podi totalment andorrà, ja que Arnau Roig (10”98) va ser tercer.