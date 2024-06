Mig miler de ciclistes en una espectacular Maxiavalanche

detail.info.publicated Redacció Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Bike Park de Pal Arinsal va acollir una nova entrega de la Maxiavalanche, la primera competició de BTT de la temporada i que també va servir per iniciar l’estiu a l’estació massanenca. Novament, la prova va ser tot un èxit de participació, amb 500 riders disputant totes les curses de les diferents categories, entre elles prop d’un centenar que van formar part dissabte de la Mega Kids Commencal. Així mateix, des de divendres i fins ahir, més de 1.500 riders van passar pel traçat. El programa de la competició es va iniciar divendres amb l’obertura del Bike Park per la pràctica dels entrenaments lliures i va continuar dissabte al circuit Maxiavalanche, on es van celebrar totes les proves, amb sortida al Pic del Cubil i arribada al poble de la Massana, cobrint un desnivell total de 900 metres.

Van destacar els riders francesos i espanyols i Mael Feron, Axel Vernhet i Borja Pérez Esteban van ser els millors de la general.