L'Aravell Golf Andorra Open de Creand arriba amb més de 140 jugadors

L'Aravell Golf Andorra Open de Creand arribarà del 27 al 29 de juny com a torneig totalment consolidat i, per tercera edició consecutiva, formarà part del circuit de l'Alps Tour, un calendari de tornejos que es disputen en camps localitzats en muntanyes amb escenaris a Itàlia, França o Suïssa. En la present edició hi haurà 144 jugadors de 20 nacionalitat difererents, amb una representació de quatre andorrans -tots ells amb wildcard- que seran Kevin Esteve, Eudald Teulé, Eric Galimany i Ricky Morat. A més, el dia 24 se celebrarà una preclassificatòria amb 40 jugadors -l'any passat només s'hi van inscriure 20- on també hi ha sis jugadors andorrans. El torneig permet a les grans promeses de la disciplina poder fer, posterioment, el salt al circuit Challenger i "ja és tota una referència pels golfistes", tal i com ha assenyalat el president institucional d'Aravell Golf Andorra Country Club, Antonio Rodríguez.