Fenés s'imposa a la cursa de 21k de la Trial 100 a Ordino

La cloenda de la quarta edició del Trail 100 Andorra, que va reunir 3.000 corredors a Ordino, va tenir un fermall fantàstic. L’andorrana Ariadna Fenés es va imposar en categoria femenina a la distància dels 21k i 1.750 metres de desnivell positiu, signant un temps gairebé immillorable de 2h33’13”. Un crono que, a més, va significar el quart lloc de la classificació general, només superada pel podi masculí. Fenés va completar una cursa excel·lent, amb enormes sensacions i va superar la neozelandesa Caitlin Fiedler (2h42’06”), segona, i Judith Guix, tercera, amb 3h18’05”. “Estic molt contenta perquè ni jo esperava fer aquest temps”, va explicar la corredora de la FAM al Diari. “Sí que m’havia marcat fer 2h45’ i ja em semblava molt, així que és per estar ben feliç i espero mantenir aquest nivell”. Pel que fa a la cursa, Fenés va assegurar que “m’he sentit molt bé des del principi. És una pujada que faig sovint, gairebé cada dia, i me la conec molt bé. Sabia que tenia darrere la Caitlin [Fielder, segona classificada] però he fet millor baixada de la que m’esperava”. Pel que fa a la resta de representació andorrana, Olga Caparrós va ser vuitena (3h34’45”) i Neus Serracanta, 15a, amb un crono de 3h53’03”. En la categoria masculina dels 21k, el nom del dia va ser el de Louis Dumas. El corredor francès va guanyar la prova amb un temps de 2h21’36”, seguit pels espanyols Roger Comellas que va ser segon (2h24’40”) i de Joaquín Narváez, tercer amb 2h24’29”. Pere Riba, setè, va ser el millor andorrà amb un temps de 2h39’58” i Marc Saura va ser vuitè marcant 2h47’29”.

Pel que fa a la distància més curta, i una altra de les novetats de la present edició, la prova de 10k, el guanyador masculí va ser Timothé Paradís amb un temps de 46’48”. Pablo Martín (48’03”) i Benjamin Boue (49’32”) van completar el podi. L’andorrà Nil Vilana va ser quart amb un temps de 50’15” i Jesús Aranda, 15è, va registrar 1h04’00”. En la categoria femenina, victòria per a Laurie Pagnac (57’37”), segon lloc per a Marta García-Saavedra (1h03’40”) i tercer lloc per a Marine vera, que va invertir 1h05’17”. En la participació andorrana van destacar Marta Blasco (1h11’22”) i Maria Arroyo amb un crono final d’1h16’40”.

SATISFACCIÓ GENERAL

El balanç de la quarta edició de la Trail 100 va ser força positiu per part de l’organització. El director regional sènior a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal d’Ironman Group, Agustí Pérez, va apuntar que “la incorporació de les distàncies de 80k i 10k ha completat una festa del trail amb rècord de participació. Ha estat un cap de setmana brillant, on els atletes han pogut gaudir del meravellós territori andorrà i de l’excel·lent ambient de trail a Ordino”. Pérez va afegir que “estem molt il·lusionats de continuar creixent i treballant pel futur de la mateixa manera com ho estem fent ara, amb responsabilitat i coherència. S’ha creat una simbiosi perfecta entre col·laboradors, participants, voluntaris i públic, fent que la cursa sigui un èxit”. Un any més, el Trail 100 ha tingut un fort perfil internacional amb la presència del 96% d’atletes estrangers de 56 països diferents i una participació femenina pròxima al 20%. Els més petits també van poder gaudir del trail running amb la Trail 100 Kids Race, celebrada dijous passat a Ordino, amb un recorregut força assequible i un excel·lent ambient familiar.

