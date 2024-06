El VPC Andorra anuncia les renovacions de Leon Laguerre i Ramiro Gandini

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra segueix fent una tasca incansable als despatxos i anunciant renovacions a la plantilla de cara a la propera temporada, on militaran a la Divisió d’Honor B espanyola. L’equip tricolor va comunicar que dos jugadors absolutament cabdals en l’esquema de Dani Raya com Leon Laguerre i Ramiro Gandini continuaran a les files del VPC. A aquestes ampliacions s’ha d’afegir la del davanter Javi Vicente, que “renova amb el club per aportar els seus valors i el seu exemple amb els companys”, tal com va explicar l’entitat i el retorn de Galdric Calvet. L’internacional amb els isards torna al VPC després d’una temporada a l’Union Sportive Vallée du Lot 47 (USVL) de Fédérale 3. A més, el club ja va anunciar les continuïtats d’altres jugadors importants com Lluc Cunill, Miquel Ortega i Santi Lugones, que seguiran a la primera línia de l’equip, així com les de Fede Aguiar, Cristian Abarca, Adrià Calvo i Hugo Llata.