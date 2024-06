El Vila-real de Tere Morató baixa a Primera RFEF

detail.info.publicated Redacció Madrid detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’equip femení del Vila-real va certificar ahir el descens a la Primera Federació després de caure derrotat per la mínima en la visita a l’Atlètic de Madrid (1-0) i la victòria del Granada, amb qui es jugava la permanència, a Eibar. L’equip de la internacional Tere Morató, que va ser suplent, arribava a la darrera jornada un punt per sobre de la zona de descens, que marcava el Granada, i per això necessitava, almenys, aconseguir el mateix resultat que l’equip andalús. Tot i això, l’equip de l’andorrana va perdre davant un Atlètic de Madrid que es jugava l’última plaça de Champions i, a més, el Granada amb la seva victòria a Eibar (0-2) va condemnar les castellonenques. Morató haurà de resoldre ara el seu futur, ja que acabava contracte aquest 2024 amb el Vila-real.