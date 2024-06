Tony Cachafeiro vol repetir el triomf a Motorland

detail.info.publicated Redacció Alcanyís (Aragó)

Tony Cachafeiro torna, després de tres setmanes d’aturada, a competir al Campionat d’Espanya de Kàrting (CEK), que acull la seva tercera cita a Motorland (Aragó), un circuit en què el jove pilot ja va vèncer el mes de març passat. Fa només tres mesos, Cachafeiro va pujar al calaix més alt del podi a Motorland, en un Campionat Valencià de Kàrting que reuneix la majoria de pilots a qui s’enfrontarà en una pista que ja és fetitxe per a ell. I ho és perquè el passat 25 de juny del 2023 va tancar un gran cap de setmana al CEK. Victòria i segon lloc a les dues curses puntuables per al campionat i, per les bones sensacions acumulades en els tests de l’1 i 2 de juny, l’andorrà arriba confiat a una cita on pot assaltar el lideratge de la general de la categoria Mini del CEK 2024. Actualment Cachafeiro ocupa la segona posició a només cinc punts del líder, i en un cap de setmana en què es posen en joc un total de 101 punts.