La Maxiavalanche reuneix 500 riders en l’inici de la temporada d’estiu

El Bike Park de Pal Arinsal ha estat aquest cap de setmana l'escenari de la Maxiavalanche, la primera competició de BTT de la temporada i que també ha servit per iniciar l’estiu a l’estació. La prova ha comptat amb la participació de 500 riders disputant totes les curses de les diferents categories, entre elles prop d’un centenar que van formar part el dissabte de la Mega Kids Commencal. Així mateix, des de divendres i fins avui, més de 1.500 riders han passat pel Bike Park de Pal Arinsal en el que ha estat un gran primer cap de setmana de temporada d’estiu.

El programa de la competició es va iniciar divendres amb l’obertura del Bike Park per la pràctica dels entrenaments lliures i va continuar dissabte al circuit Maxiavalanche on s’han celebrat totes les proves, amb sortida al Pic del Cubil i arribada al poble de la Massana, cobrint un desnivell total de 900 metres.

La primera d’elles va ser el Mega Kids Commencal on els infants van competir en les categories U9, U11, U13 i U15, seguida de la Dual Slalom, una prova eliminatòria en què dos riders descendeixen simultàniament per circuits idèntics i paral·lels. El mateix dissabte es van realitzar els descensos de posicionament per determinar l’ordre de sortida de les curses principals del diumenge. Finalment, avui s’han disputat les categories Maxi Elite, e-Maxi (per a bicicletes elèctriques), Maxi Challengers, Dones, Masters 50 & 60, i Maxi Amateurs.