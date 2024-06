Andorra competeix fins al final però acaba sisena

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’equip andorrà de Copa Davis no va poder aconseguir la consolació d’acabar en el cinquè lloc del grup 4 europeu de la competició i va perdre davant l’amfitriona Albània per 2 a 1. Novament, el tercer punt, amb el partit de dobles, va ser terminal per a les aspiracions de l’equip capitanejat per JeanBa Poux, que va tornar a estar molt a prop del triomf. El primer partit de la jornada se’l va endur l’albanès Joan Sura per 6 a 0 i 6 a 3 davant Guillem Davasse, mentre que el jove Pablo Carrascosa va retornar les opcions per a Andorra amb un triomf molt suat, i amb remuntada inclosa, davant Martin Muedini en tres sets (6-4, 3-6 i 3-6). Arribats al partit de dobles, Eric Cervós i Jordi Trilla van cedir en tres mànegues (6-4, 2-6 i 7-5) davant la parella albanesa formada per Joan Sura i Daniel Ostap i Andorra es va haver de conformar amb la sisena plaça. Poux va assegurar que “estem dolguts perquè sempre es vol guanyar, però hem estat molt a prop en totes les eliminatòries. Hem d’aprendre de l’experiència i seguir”. El capità de l’equip va destacar que “som un grup molt competitiu i ho hem demostrat sempre”.