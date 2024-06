Andorra competeix fins al final però acaba sisena

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció femenina de rugbi de set es va rescabalar de la grisa primera jornada en l’estrena a la categoria Trophy. Després d’encaixar dues dures derrotes a l’Europeu que es disputa a l’NK Lucko Stadium de Zagreb –davant Suècia per 0 a 39 i Letònia per 19 a 7– les grandalles van sumar ahir dues victòries i lluitaran avui per la novena plaça del torneig.

La primera víctima de les noies de Patrick Bosque va ser Àustria, a qui van superar al matí per 12 a 22 en un bon partit, tot i que les tricolors es van complicar una mica la vida a la segona part després de tenir un avantatge parcial de 0 a 22. A la tarda, Andorra va aconseguir el segon triomf del dia després de superar Noruega per 5 a 17 en una altra molt bona actuació, amb efectivitat ofensiva i resolt a la represa després d’acabar el primer temps amb un 5 a 7 a favor.

Les dues primeres victòries permeten que avui, a les 12.45 hores, les grandalles es tornin a enfrontar a Àustria en la lluita per la novena plaça a l’Europeu.