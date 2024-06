Vicky Jiménez s’acomiada del W100 de Biarritz

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada als quarts de final del W100 Engie Open de Biarritz davant la grega Despina Papamichail, la número 227 del rànquing mundial. L’andorrana va cedir en dos sets (4-6 i 3-6) en una hora i 31 minuts, en un partit en què la jove tennista no va poder mantenir certa regularitat.

Jiménez va perdre la primera mànega per 4 a 6, després de gairebé aixecar dos breaks en contra (1-4) i quedar-se a mig camí quan Papamichail va començar a oferir algun signe de feblesa. Al segon set, Jiménez no es va mostrar gaire còmoda i no va aconseguir atacar els punts febles de Papamichail, molt segura en el servei i amb cops molt efectius. Amb la grega forta i prenent el control, les dues pèrdues de servei de Jiménez al tercer i al darrer joc de la mànega van resultar decisives per al comiat de l’andorrana al W100 de Biarritz.