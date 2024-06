La selecció femenina de set enceta l’Europeu amb dues derrotes

La selecció femenina de rugbi de set no va tenir un bon inici a l’Europeu que es disputa a l’NK Lucko Stadium de Zagreb. Les grandalles van encaixar dues derrotes en la primera compareixença continental en la categoria Trophy, en el que és el primer dels dos tornejos que disputaran a terres balcàniques.

Les andorranes van perdre de manera contundent davant Suècia per 39 a 0, en un partit que ja es va arribar al descans amb un 17 a 0 favorable a les sueques, molt superiors físicament a les noies de Patrick Bosque, que no van tenir gaires opcions. En el segon partit de la jornada, les grandalles van repetir derrota i van caure contra Letònia per 19 a 7. En aquest enfrontament Andorra va mostrar una millor versió, arribant a la mitja part amb un empat (7-7), però a la represa les forces van minvar i, a més, les letones, es van mostrar més efectives.

Després de les derrotes davant Suècia i Letònia, les grandalles tancaran avui la primera fase amb el partit contra Àustria, que va guanyar un dels dos partits que va jugar. Per a les grandalles, tota una revàlida en aquest primer torneig en la categoria Trophy que Andorra disputa en aconseguir l’ascens l’any passat.