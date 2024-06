El MoraBanc es preinscriu per a la Champions League

Un tràmit necessari i obligatori per obrir la porta a Europa de bat a bat. El MoraBanc Andorra podria tornar a jugar una competició continental tres temporades després de la darrera aparició –semifinals de l’Eurocup l’any del descens– i ja ha fet el primer pas. Tot i que la data límit s’esgotava avui, l’entitat tricolor va tramitar ahir la preinscripció per formar part de la Basketball Champions League (BCL) de la FIBA del curs 2024-25 i la setmana vinent sabrà si la proposta és acceptada per l’ens internacional.

L’opció de jugar la BCL era la més ferma que el MoraBanc tenia sobre la taula, tal com va informar el Diari a principi de maig, després que la cúpula del club acabés per decidir-se per tornar al circ continental pels beneficis, no tan sols econòmics, que podria suposar. En primer lloc, jugar competició europea és un caramel per a qualsevol jugador i, davant d’aquesta possibilitat, molts dels hams que ha llançat al mercat el MoraBanc per reforçar la plantilla es decidirien per l’oferta andorrana. Europa sempre atrau i és un motiu de pes per esclarir dubtes dels futuribles jugadors indecisos. La FIBA, però, ha de contestar encara a la proposta del club presidit per Gorka Aixàs. La competició té quatre places assegurades per a equips de l’ACB, que anirien directes a la fase de grups i, en aquest cas, estan cobertes per Unicaja, Lenovo Tenerife i UCAM Múrcia –presents a la passada final four del torneig– i BAXI Manresa, per classificació. La BCL entregarà una altra plaça, la cinquena, per a conjunts de la Lliga Endesa, però haurien de complir uns requisits i disputar una eliminatòria prèvia. Aquí, el MoraBanc partiria amb cert avantatge, ja que va acabar la competició domèstica com a 11è, millor classificat que un altre equip que també ha mostrat interès per jugar la Champions, el Bàsquet Girona, 14è a l’ACB.

UN FORMAT LLAMINER

A banda del reclam per a possibles fitxatges, la BCL és més interessant a nivell d’ingressos, ja que la competició premia amb un milió d’euros el campió, 500.000 euros són per al finalista, mentre que per cada victòria el MoraBanc rebria un pessic. A més, el format és més llaminer i el calendari no estaria tan carregat com quan l’equip jugava l’Eurocup. Es disputa una primera fase en format de lligueta, amb vuit grups de quatre equips i on els primers de cada grup es classifiquen per a la segona fase, mentre que els segons i tercers fan un play-off en què se certifiquen les altres places per completar el Top 16. En aquest punt, entra una nova lligueta on els dos primers de cadascun dels quatre grups jugaran els quarts de final per, en format eliminatòries, decidir els quatre equips que disputaran la final four. Curiosament, si hi ha un tret distintiu de la Champions League, des de la creació ara fa vuit anys, és la tirada dels equips ACB per la competició. De fet, d’aquestes vuit edicions en cinc ocasions el campió del torneig ha estat un club de la Lliga Endesa. L’última, sense anar més lluny, aquest abril quan l’Unicaja de l’extècnic tricolor Ibon Navarro, va derrotar a la final el Lenovo Tenerife per 75 a 80 en la final de quatre disputada a Belgrad. El domini de l’ACB és tan considerable que el podi va ser totalment espanyol, ja que l’UCAM Múrcia va acabar tercer.