La FIS inspecciona l’Avet per a la Copa d’Europa

Tècnics de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) van recórrer ahir la pista Avet de Soldeu, que ha d’acollir la Copa d’Europa masculina d’esquí alpí amb dos eslàloms gegants els dies 3 i 4 de febrer del 2025. El coordinador de la competició, Wim Rossel, i el de la Copa Continental i la Copa d’Europa, Jordi Pujol, van inspeccionar amb el director de la cursa, Santi López, el secretari general, Marc Mitjana, i el director esportiu de la FAE, Roger Vidosa, tots els aspectes tècnics de l’organització per a la prova.

“L’Avet és una de les millors pistes de gegant que tindrem al circuit masculí de la Copa d’Europa” Wim Rossel, Coordinador de la competició

López va indicar que “s’ha posat la primera pedra en l’organització de la Copa d’Europa amb tots els punts esportius de l’esdeveniment i hem acordat els detalls tècnics”, i va afegir que prepararan la prova com si fos una Copa del Món, seguint els estàndards de la FIS. Rossel, per part seva, va declarar que “sabem que estem en una seu de Copa del Món i estem molt contents d’estar aquí i de l’oportunitat que representa”, i va assenyalar que l’Avet és “una de les millors pistes de gegant que tindrem al circuit masculí de la Copa d’Europa de l’any que ve”. Jordi Pujol va exposar que la previsió és situar la sortida a la part més alta del mur, “justament des d’on ens agrada a tots”, i va incidir que serà una prova d’exigència màxima en la preparació de la pista perquè hi haurà 100 esquiadors, mentre que en una Copa del Món n’hi ha 60. Els tècnics van estar acompanyats en la inspecció pels responsables de la pista, de neu de cultiu, màquines, seguretat i rescat en pista, entre altres.