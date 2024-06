Andorra finalitza amb una derrota davant Liechtenstein

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’equip andorrà de Copa Davis no disputarà les semifinals del grup 4 europeu de la competició i queda fora de qualsevol opció de lluita per l’ascens. El grup dirigit per JeanBa Poux va claudicar per 2 a 1 davant Liechtenstein i es va quedar a les portes d’arrodonir la participació de la manera més inesperada. Tot i la derrota, l’equip nacional va tornar a oferir una molt bona imatge tot i la seva joventut i Poux va apuntar que “acabo una mica decebut perquè ho hem tingut a tocar, però molt orgullós del nivell i l’esforç de tots els jugadors”. Èric Cervós va guanyar el primer partit contra Mortiz Glauser per 6 a 4 i 6 a 2, Jordi Trilla va perdre davant el número 1 de Liechtenstein, Serafin Zund, (6-0 i 6-1) i Cervós i Trilla van cedir als dobles en tres sets (6-3, 1-6 i 4-6) en un partit molt igualat en què els tricolors van tenir opcions fins al final. Andorra lluitarà avui contra l’amfitriona, Albània, per repartir-se el cinquè i el sisè lloc.