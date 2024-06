Ampliat el termini d’ofertes per la gespa del Nacional

detail.info.publicated Redacció Andorra la vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha decidit ampliar el termini per presentar ofertes, en un concurs públic internacional, perquè es decideixi l’encarregat de fer els treballs del canvi de gespa artificial a l’Estadi Nacional. Tal com es va publicar en un edicte al BOPA, l’executiu ha optat per posar el dia 26 de juny a dos quarts d’onze del matí la data límit per rebre ofertes i, d’aquesta manera, ampliar sis dies el termini imposat en primera instància. L’objectiu d’aquests treballs, tal com va informar el Govern, és poder donar resposta a les necessitats de major ús i polivalència d’aquesta instal·lació