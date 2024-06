Sito Español vol repetir victòria al Ral·li d’Ourense

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sito Español torna a prendre el pols al Ral·li d’Ourense a la Beca Júnior RTS, un dels objectius prioritaris que s’ha marcat per a aquesta temporada. Després d’haver completat satisfactòriament les seves dues primeres participacions internacionals com a pilot oficial d’Opel Espanya a l’ADAC Opel Electric Rally Cup, el jove andorrà torna al lloc de conducció del Peugeot 208 Rally4, amb el qual està disputant alhora el Trofeu 2RM del S-CER (Supercampionat d’Espanya de ral·lis), la Peugeot Ral·li Cup Ibèrica i el renovat Desafiament Peugeot. Amb Patricia Sáiz de copilot, l’andorrà es troba a dos punts de recuperar el lideratge del certamen federatiu, en què es va instal·lar per primera vegada a principi de temporada, com a brillant vencedor del Ral·li Terres Altes de Lorca. Español afronta molt motivat la seva segona participació en els mítics trams del Ral·li d’Ourense, una de les cites sobre asfalt per excel·lència de l’SCER (Supercampionat d’Espanya de ral·lis), amb més de 50 edicions ja celebrades. Va ser allà on l’andorrà va celebrar l’any passat el seu primer triomf en l’àmbit nacional dins de la Beca Júnior RTS, pilotant un Peugeot 208 Rally4 integrat a l’operatiu de l’estructura catalana. El seu objectiu no és altre que tornar a pujar a l’esglaó més alt del podi en aquesta tercera cita puntuable per al campionat de promoció de joves talents de la federació espanyola.