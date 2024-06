Pal Arinsal obre una nova temporada d’estiu amb la Maxiavalanche

Pal Arinsal donarà el tret de sortida aquest cap de setmana a la temporada d’estiu amb la Maxiavalanche, una cursa internacional de sortida massiva que aquest any espera reunir uns 500 participants. La competició s’iniciarà oficialment demà amb els entrenaments classificatoris per a les finals de les diferents categories, que se celebraran diumenge a partir de les 11 hores. La sortida de la cursa, que novament tindrà diverses categories, incloent la Maxi Elite, l’e-bike i la femenina, es farà des del pic del Cubil, baixant pel circuit Maxiavalanche fins a arribar al poble de la Massana, amb un desnivell de 900 metres. A més, sumaran prop d’un centenar d’infants a la prova Mega Kids Commençal de demà, on també es disputaran les curses de Dual Slalom, una competició eliminatòria en la qual dos riders competeixen simultàniament en circuits idèntics i paral·lels.