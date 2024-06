Nahuel Carabaña buscarà la mínima a Finlàndia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nahuel Carabaña intentarà assolir la mínima per als Jocs Olímpics de París dimarts vinent a Torku (Finlàndia). L’atleta andorrà, després del brillant setè lloc aconseguit al recent Campionat d’Europa en la prova dels 3.000 metres obstacles, vol intentar segellar el bitllet parisenc a través de la marca mínima, tot i tenir coll avall la presència olímpica per rànquing mundial. Així, Carabaña es troba disposat a atacar els 8’15” després d’haver-se quedat recentment a Marsella a només 1”04 i amb la moral pels núvols després d’exhibir a Roma un esplèndid estat de forma. L’atleta andorrà del Playas de Castellón es troba en el 28è lloc del rànquing, vuit places per sobre dels 36 que tenen el dret de la classificació, però, en qualsevol cas, dimarts tindrà la darrera oportunitat de confirmar la presència als Jocs Olímpics per la porta gran. Serà al Paavo Nurmi Games, al Paavo Nurmi Stadium de la localitat de Turku, a Finlàndia, on dimarts 18 de juny Carabaña pensa d’anar més enllà i seguir mirant als ulls als millors d’Europa. L’andorrà vol arribar als Jocs Olímpics amb la millor de les cartes de presentació.