L’Aranha Andorra va guanyar tres medalles al Campionat d’Espanya organitzat per l’Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro. Juan Barrientos va aconseguir l’or en les categories GI i NO GI en cinturó morat, fins a 77 kg, i Lance Henderson va ser bronze en NO GI, cinturó blau, fins a 69 kg.