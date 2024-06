Celebren l'esport estudi

La decisió de Govern d’encetar una prova pilot de l’esport estudi de cara al pròxim curs escolar ha estat rebuda amb entusiasme per les federacions del país. No en va, es tracta d’una ancestral demanda de molts dels ens andorrans per tal de trobar una millor cohabitació entre els esportistes que hagin de gestionar la competició i l’etapa d’estudiant. Així, la proposta anunciada pel cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs en el debat d’orientació política ha obert la porta a una aspiració de les federacions que es va engegar fa uns anys i que semblava, darrerament, congelada. La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha estat sempre una de les més bel·ligerants en aquest sentit i ja va liderar una unió de forces amb la Federació d’Atletisme, la de Patinatge, la de Muntanya i algunes més per intentar que els seus esportistes poguessin prendre part en un programa similar al de l’esquí estudi que s’està realitzant des de fa temps. De fet, ja durant la legislatura passada la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va recollir aquesta demanda de les diferents entitats i va començar el treball per fer-la realitat, en una feina que s’ha seguit amb Mònica Bonell al capdavant del ministeri i que serà una realitat, almenys com a prova pilot, ja durant el pròxim curs escolar.

Joan Clotet, president de la FAN, no amagava la seva satisfacció i va comentar al Diari que “és una boníssima notícia per a l’esport andorrà i també per a nosaltres, que tenim nedadors amb possibilitats i en aquestes franges. És una demanda que hem fet i, si finalment es fa, la natació hi participarà perquè en podríem treure molt de profit”. El mandatari es mostrava convençut del que suposaria la implementació del programa, ja que “molts esportistes que es troben ara amb aquest condicionant podrien enlairar-se”. Clotet va recordar que “hauria estat molt bo que el tema de l’ampliació del CTEO s’hagués fet, amb la piscina per entrenar, i que al costat hi hagués el centre per estudiar. Seria perfecte i, insisteixo, si es tira endavant la natació hi serà”.

L’ESQUÍ, EL MILLOR AVAL

Tot i les necessitats de les federacions a l’hora de valorar la proposta de l’esport estudi, sens dubte que el bon funcionament i els resultats que han obtingut la FAE són el millor aval. El gerent, Carles Visa, celebra que el programa es pugui obrir en un futur a curt termini a la resta dels esports: “Si es fa seria quelcom molt positiu per a tots perquè, tot i que és evident que a nosaltres ens ha donat fruits, si s’ajunten més esports per fer quelcom més funcional seria exitós per al país.” En aquest sentit, va afegir que “ara els nostres esportistes comparteixen classe amb presencials i quan els esquiadors se’n van, les matèries no s’aturen i en tornar de l’estada han de recuperar les classes perdudes. Clar, si es fa una classe només amb esportistes, de més disciplines, serà tot més beneficiós i més fàcil per poder adaptar el curs acadèmic als programes esportius”.