Andorra supera Islàndia i lluitarà pel play-off (1-2)

L’equip andorrà de Copa Davis va sumar el primer punt a la lligueta del grup 4 europeu i es va rescabalar de la derrota en la jornada inicial davant San Marino. Andorra va superar Islàndia per 1 a 2 i arriba a la jornada d’avui, la darrera, contra Liechtenstein amb opcions d’aconseguir el bitllet per al play-off d’ascens.

“Amb un equip molt jove arribem al darrer dia amb opcions i és per estar-ne molt contents”

Jeanba Poux, Capità de l’equip andorrà



El primer partit se’l va endur Èric Cervós per un doble 6 a 0 davant Sindri Snaer Svanbergsson, en un duel molt seriós i constant de l’andorrà, que es va mostrar pletòric i no va donar cap opció. Al segon partit, Pablo Carrascosa va claudicar davant el número 1 islandès, Egill Sigurdsson, per 6 a 3 i 6 a 3, tot i que el joc va estar molt més igualat del que va reflectir el marcador. Finalment, als dobles, la parella formada per Èric Cervós i Jordi Trilla va superar la parella islandesa per 6 a 2 i 6 a 0, i va atorgar el triomf a Andorra que permet mantenir-ho tot obert. El capità, JeanBa Poux, va explicar que “amb un equip tan jove poder arribar al darrer dia amb opcions és per estar-ne molt contents”.