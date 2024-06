Vicky Jiménez passa a vuitens al torneig de Biarritz

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez va classificar-se per als vuitens de final del torneig ITF W100 de Biarritz després d’eliminar Sarah Rakotomanga per 6 a 2 i 6 a 2. La tennista del Principat no va donar cap opció a la rival, de 18 anys i actual número 546 de la WTA, i va segellar el passi de ronda en poc més d’una hora. Jiménez es trobarà avui a vuitens una altra francesa, Leolia Jeanjean, número 155 del món.

D’altra banda, el consell de ministres va aprovar ahir el conveni per donar suport a la carrera de Vicky Jiménez per un import de 150.000 euros amb validesa d’un any. Tal com havia avançat la ministra Bonell, l’executiu seguirà donant suport a la tennista un cop esgotat el conveni anterior de tres anys.