Prova per ampliar l’esquí estudi a altres disciplines

Govern engegarà el curs escolar vinent una prova pilot de l’esport estudi, tal com va assenyalar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs en el debat d’orientació política. Es tracta d’una vella aspiració de moltes federacions esportives del país, perquè els seus esportistes puguin prendre part d’un programa similar al de l’esquí estudi que s’està realitzant des de fa temps. De fet, ja durant la legislatura passada la llavors ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va recollir aquesta demanda de les diferents entitats i va començar el treball per fer-ho realitat, en una feina que s’ha seguit amb Mònica Bonell al capdavant del ministeri i que serà una realitat, almenys com a prova, ja durant el pròxim curs escolar.