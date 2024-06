La federació i el COA organitzen un torneig femení de 3x3 pel Dia olímpic

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) organitzarà dissabte un torneig de bàsquet femení en modalitat 3x3 obert a totes aquelles noies majors de 16 anys en col·laboració amb la comissió de la dona del COA. L’esdeveniment es farà de 10.00 a 13.00 hores a Illa Carlemany amb l’objectiu de commemorar el Dia olímpic i també està prevista la participació de les jugadores de les seleccions nacionals de bàsquet, tant de 5x5 com de 3x3, i d’esportistes d’altres disciplines, amb l’objectiu de donar visibilitat a l’esport femení del país.

Les persones inscrites es distribuiran en equips que duran el nom a la samarreta d’esportistes que han estat rellevants en el creixement de l’esport femení arreu del món, com l’equip Biles (per la gimnasta Simone Biles), l’equip Williams (per les tennistes Serena i Venus Williams), l’equip Parr (per l’exfutbolsita Lily Parr) o l’equip Zorn (per la nedadora paralímpica Trischa Zorn).