Andorra cau a l’estrena contra San Marino tot i guanyar en dobles

Andorra va perdre per 2 a 1 contra San Marino a la primera jornada del grup 4 europeu de la Copa Davis, tot i guanyar el punt dels dobles. El primer partit va ser entre Filippo Tommesani i Guillem Davasse, amb triomf final del sanmarinès per 6 a 3 i 6 a 1, en un duel en què el jove jugador tricolor de només 15 anys va plantar cara al primer set, però es va anar desfent acusant el desgast físic al segon.

Tot seguit van entrar en escena els números 1 de tots dos equips, Marco de Rossi (exjugador ATP) i Èric Cervós, però la victòria va tornar a ser per a San Marino per 6 a 3 i 6 a 4. Per últim, la parella de dobles, formada per Cervós i Jordi Trilla, va poder-se imposar a Tommesani i Mattia Muraccini per 5 a 7, 6 a 3 i 6 a 7, tancant així l’eliminatòria amb victòria.

El capità d’Andorra, Jeanba Poux, va manifestar que “soc competitiu i no m’agrada gens perdre, però n’extrec coses molt positives”, i va agregar que “ara ve la nostra guerra real perquè entenem que San Marino és la més forta, i ara haurem de guanyar les dues eliminatòries següents per passar de fase. Crec que hi serem i batallarem”.

Andorra afronta avui la segona jornada d’aquesta Copa Davis contra Islàndia. El conjunt illenc va perdre contra Liechtenstein per 2 a 1, precisament el que serà l’últim rival de l’equip nacional demà per tancar la fase de grups.