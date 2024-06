L'Andorra rebrà 1,25 milions de LaLiga de l'ajut pel descens

L’FC Andorra s’adapta a poc a poc a la nova realitat que haurà de viure amb el descens a Primera RFEF i la sortida del paraigua de LaLiga, amb tot el que això comporta en l’àmbit econòmic, sobretot, però ja sap que podrà comptar, com a mínim, amb 1,25 milions d’euros d’ajuda de la patronal del futbol professional espanyol per al repte de tornar a la Segona Divisió. Des de ja fa uns anys, els 42 clubs del futbol professional (Primera i Segona Divisió) han de destinar el 2,5% del que obtenen pels drets de televisió al que s’anomena fons de compensació, destinat a ajudar els equips que baixen de categoria, tant de Primera a Segona com de Segona a Primera RFEF, amb un 90% destinat als equips que cauen de la màxima categoria, i el 10% restant als que abandonen el futbol professional, amb una quantitat que es distribueix a parts iguals en el cas dels quatre equips que baixen de Segona Divisió.

Segons la normativa de LaLiga, un cop presentada tota la documentació que acrediti estar al corrent de les obligacions econòmiques, la patronal realitza el pagament en quatre terminis del 25% de la quantitat total (312.000 euros en aquest cas), el 30 d’octubre, el 30 de novembre, el 30 de desembre i el 30 de gener de la temporada en curs. Una quantitat que li anirà bé a l’entitat tricolor vist el desastre econòmic de l’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) amb els drets televisius de la Primera RFEF des de la seva creació. La federació espanyola no ha arribat a obtenir mai els ingressos esperats en aquest concepte, i sense anar més lluny aquesta temporada ha estat obligada a engegar una convocatòria d’ajudes per als clubs participants per tal de poder pal·liar una part del diferencial econòmic amb la quantitat que havia previst ingressar en un primer moment, i alleugerir l’estat econòmic de molts d’aquests clubs.

L’FC Andorra va cobrar 5,4 milions per drets televisius en el seu primer curs a la Segona Divisió, una xifra que havia augmentat aquest any (sense dades confirmades encara) perquè va rebre un bonus d’1,2 milions d’euros per mèrits esportius després d’haver sigut setè el curs anterior (el 70% es reparteix equitativament, un 15% per mèrits esportius i un altre 15% per implantació social).

CONVENI A PRIMERA RFEF

El retorn de l’FC Andorra a la Primera RFEF vindrà marcat també per l’entrada en vigor per primer cop d’un conveni col·lectiu en aquesta categoria. La normativa estableix que aquest primer curs el salari mínim que hauran de cobrar els futbolistes serà de 20.000 euros bruts, augmentant a 25.000 euros la temporada 2025-2026.