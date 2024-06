Vicky Jiménez passa al quadre principal a Biarritz

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez va aconseguir la classificació per al quadre principal del torneig ITF W100 de Biarritz després de superar a la segona i última ronda prèvia la danesa Olivia Gram per 6 a 3 i 6 a 1. La tennista del Principat no va donar cap opció a Gram, actual número 1.297 del món, i va derrotar-la en poc més d’una hora de partit.

La primera rival de Jiménez al quadre principal a Biarritz serà la tennista local Sarah Rakotomanga, de 18 anys.