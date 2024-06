La selecció cau a Múrcia contra Irlanda del Nord

detail.info.publicated Redacció Múrcia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta masculina va perdre per 2 a 0 davant d’Irlanda del Nord al segon i últim amistós de l’aturada internacional del mes de juny, en un duel disputat a l’estadi Nueva Condomina de Múrcia. Després de la golejada davant d’Espanya de la setmana passada, els tricolors volien fer un pas endavant pensant en el retorn de la competició oficial del pròxim setembre, però el combinat britànic va dominar des de l’inici i va avançar-se just al quart d’hora de joc amb un gol de Conor Bradley, que va avançar-se a la defensa i a Iker Álvarez de Eulate per rematar a gol al primer pal una centrada des de l’esquerra.