S’allunyen les posicions per l’ús de l’Estadi Nacional el curs vinent

Els representants del rugbi del país van reunir-se ahir a la tarda durant més d’una hora amb la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, per esclarir la situació amb relació a l’Estadi Nacional després de la informació publicada dimarts pel Diari. “Nosaltres com a club no hem acceptat ni acceptarem diners de l’FC Andorra”, va afirmar el president del VPC, Gerard Giménez, que va afegir a continuació que “hem parlat del tema del camp, és una realitat, és veritat que hem apropat posicions, però encara estem una mica molt lluny, i vist el que ha passat avui, estem bastant molestos per poder negociar”. A més, el màxim dirigent del club va mostrar-se contundent tot assenyalant que “nosaltres ara mateix estem força tancats, potser ahir [dilluns pel lector] estàvem més oberts, però avui estem més tancats perquè ens han fotut una bufetada, i no passo perquè surti que ens compren perquè ens quedem a Prada de Moles”.

La primera reacció a la notícia havia arribat per part de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, al matí, quan va assenyalar que “és un tema que estem tractant”, a més d’afegir que “el que voldria és demanar-vos paciència com vaig fer fa temps perquè és un tema suficientment important, vull agrair-ho a les entitats i especialment a la família del rugbi perquè hi havia un conveni i el que estem fent és demanar-los que ens esperem a tenir l’estadi de la FAF acabat per poder fer els canvis amb més tranquil·litat”.

Posteriorment, tant el VPC com l’FC Andorra van emetre diversos comunicats per desmentir la informació del Diari i el Govern va convocar una reunió d’urgència amb els representants del món del rugbi, a la qual van assistir Gerard Giménez i Jeannot Martinho, president i vicepresident del VPC, i Jean-Marc Flaux i Albert Calvó, president i vicepresident de la FAR. Després de més d’una hora de trobada entre les dues parts, la ministra de Cultura i Esports va ser la primera a abandonar l’edifici administratiu de Govern i uns minuts després van fer-ho els representants del món de l’oval. El primer a prendre la paraula va ser el president de la FAR, que va explicar que “el que li he dit a la ministra és que nosaltres no som ningú per poder cobrar un lloguer d’un estadi que és del Govern”, i tot seguit va ser el màxim dirigent del VPC qui, preguntat per si és una opció que el club segueixi a Prada de Moles, va afirmar que “avui en dia no”, a més d’agregar que “podria ser una opció, però vistes les notícies i que sembla que ens comprin per quedar-nos allà, és un tema d’orgull, i de moment no ens quedarem fins que no arribem a un terme mitjà”. Per últim, Giménez va explicar que “si ja ens diuen que ens estan comprant perquè ens quedem a Prada de Moles, ja és la primera pedra per no quedar-nos a Prada de Moles. Així de clar”, a més de cloure que “al final la decisió la té el Govern, que és el propietari de l’estadi, i treballem per col·laborar, és una realitat, però ara està bastant fred. S’acaba el conveni i tothom ha de saber on ha de jugar la temporada que ve”, a més de mostrar la voluntat de tenir-ho tot tancat cap a final de la setmana que ve o abans de final de mes, i “intentarem fer una roda de premsa al més aviat possible per dir com queda el tema”.

PRADA DE MOLES, CLAU

Giménez també va explicar que “Govern ens demana gairebé des del principi que seguim a Encamp, però al final la clau la tenia la cònsol major, i sembla que ja ha donat la clau del camp, i ara és una mica mirar l’organització, l’homologació del camp i tot això”. A més, des de la FAR el president va destacar que “el comú d’Encamp estava disposat a fer un esforç i a tornar a l’antic conveni, i en aquest sentit s’havia avançat moltíssim”.