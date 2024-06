Rooney recorda en una entrevista l'intercanvi de samarreta amb Ildefons Lima

Wayne Rooney va recordar en una entrevista amb la BBC l'intercanvi de samarretes que va fer amb Ildefons Lima durant un partit de clasificació pel mundial del 2010.

L'anglès estava explicant perquè no li agradava canviar la samarreta amb altres jugadors al final del partit. L'explicació de l'exjugador del Manchester United era que estava centrat a guanyar i que no pensava a demanar les samarretes a altres jugadors si no eren ells els que s'atansaven, ni que fossin de la talla d'Henry o Zidane.

Tanmateix, el davanter va afegir que sempre va tenir molt respecte per aquells futbolistes que venien a demanar-li l'equipació i que sempre les guardava totes, ja que sovint veia com altres jugadors "tiraven a la brossa les samarretes que intercanviaven". Per exemplificar-ho, Rooney va recordar l'ocasió en la qual va jugar contra el combinat nacional i va intercanviar la samarreta amb Lima. Aquest comentari va provocar la sorpresa de l'entrevistador, que va bromejar amb què "en algun lloc de casa teva hi ha una samarreta de la selecció d'Andorra, però no una de Zinedine Zidane", al que Rooney va contestar "sí".