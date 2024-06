Més d’una vuitantena d’inscrits provisionals a la Pujada a Arinsal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Pujada a Arinsal d’aquest cap de setmana comptarà amb una vuitantena de participants. La llista provisional de la prova, que enguany puntuarà per a tres campionats diferents, compta amb 83 inscrits, 40 puntuen per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió, 22 com a novetat per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport, i 21 per al Campionat nacional VHC. La cursa comptarà amb important representació andorrana, com ara Raül Ferré, guanyador absolut a l’última edició, Gerard de la Casa, Edgar Montellà, Ian Porté, Frank Porté o Joan Vinyes.

La prova tindrà com a escenari la carretera CS-520 entre els punts quilomètrics 0,240 i 4,340, amb un pendent mitjà del 8,6% i una longitud de 4,100 quilòmetres, un itinerari altament selectiu per la seva sinuositat i dificultat tècnica. Com a novetat, el Campionat d’Espanya retransmetrà la cursa en streaming.