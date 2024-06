L’FC Andorra confirma la marxa d’Iván Gil després de tres temporades

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va confirmar ahir la marxa d’Iván Gil després de tres temporades i 102 partits vestint la samarreta tricolor. El migcampista català va arribar l’estiu del 2021 al club procedent del filial de l’Espanyol i a la seva primera temporada va assolir l’ascens, mostrant-se com un jugador important el curs següent. Enguany, Gil ha estat el millor jugador de l’equip al llarg de tota la temporada i ha acabat com a màxim golejador amb sis gols en lliga i un a la Copa Catalunya. El jugador acaba contracte el 30 de juny i tot apunta que signarà per la UD Las Palmas de Primera Divisió.

El jugador va acomiadar-se a les xarxes socials, on va agrair al club “acollir-me de la manera com ho va fer i donar-me l’oportunitat de madurar i créixer tant a nivell personal com esportiu”, a més d’agrair el suport de l’afició aquest temps.